Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Diebstähle aus Jacken und Handtaschen in Einkaufsmärkten - Verhaltenshinweise

Cuxhaven (ots)

Cadenberge, Otterndorf. Der Polizei wurden gestern insgesamt drei Diebstähle aus Jacken und Handtaschen gemeldet.

Am Samstag zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr wird einem 78-jährigen Otterndorfer in einem Einkaufsmarkt am Liebesweg in Otterndorf sein Portmonee aus der Jackentasche entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 260 Euro.

Am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr wird einer 74-jährigen Otterndorferin in einem Einkaufsmarkt an der Cuxhavener Straße in Otterndorf ihr Portmonee ebenfalls aus einer Jackentasche entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 220 Euro.

In beiden Fällen haben die Betroffenen den Diebstahl während der direkten Tatausführung nicht bemerkt.

Am Samstag um 11.30 Uhr wird eine 68-jährige Cadenbergerin in einer Boutique in der Bahnhofstraße in Cadenberge von einer unbekannten Frau angerempelt. In diesem Moment entwendet eine zweite Täterin das Portmonee der Cadenbergerin aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche. Die Schadenshöhe beträgt ca. 350 Euro.

Der Koordinator Prävention der Polizeiinspektion Cuxhaven, Kriminalhauptkommissar Uwe Sandrock, bittet die Bevölkerung eindringlich, Handtaschen nicht in Einkaufswagen abzulegen und Wertgegenstände am Körper nur in innenliegenden verschlossenen Taschen aufzubewahren. Taschendiebstal wird von geübten Tätern und Täterinnen ausgeführt. Die Opfer bemerken die unmittelbare Tatausführung durch das professionelle Vorgehen nur sehr selten. Seien Sie wachsam, achten Sie nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf andere Kunden und verdächtige Personen. Stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung, wenn Sie etwas Verdächtiges bemerkt haben.

