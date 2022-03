Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Alleinunfall auf dem Westring - Dortmunder schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag fuhr ein 86-jähriger Dortmunder, gegen 16.25 Uhr, mit seinem Auto auf dem Westring in Richtung A 42. Ca. 50m vor der Sackgasse Westring kam der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Im weiteren Verlauf prallte er gegen die Ecke eines Wohnhauses und kam auf der Fahrbahn vor dem Wohnhaus zum Stehen. Ersthelfer kümmerten sich umgehend um den verunfallten Fahrzeugführer. Rettungskräfte transportierten den schwer verletzten 86-Jährigen dann später in ein Krankenhaus. Der Westring war für die Dauer der Unfallaufnahme für beide Richtungen gesperrt. Der verunfallte Wagen wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt geschätzt bei knapp 2.000 Euro.

