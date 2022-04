Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schockanruf erfolglos++Pedelec gestohlen++

Cuxhaven (ots)

Schockanruf erfolglos

Geestland. Dem Polizeikommissariat Geestland wurde in den letzten Tagen eine neue Variante zum sogenannten Schockanruf gemeldet. Im bekannt gewordenen Fall erfolgte der Anruf angeblich vom spanischen Konsulat. Darin wurde mitgeteilt, dass die Tochter in Spanien einen folgenschweren Unfall verursacht habe und in Untersuchungshaft sitze. Es könne Kaution in Höhe von 70.000 EUR gestellt werden, dies ginge auch per Überweisung. Besonders perfide ist, dass sich die Tochter des Geschädigten tatsächlich in Spanien im Urlaub befindet.

Der Angerufene erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch, so dass kein Schaden eingetreten ist.

Pedelec gestohlen

Cuxhaven. Gestern wurde der Polizei Cuxhaven mitgeteilt, dass am Mittwoch, dem 09. März 2022, zwischen 12:30 - 12:40 Uhr, in der Brahmsstraße vor einem Einzelhandelsgeschäft ein abgeschlossenes Pedelec, umgangssprachlich E-Bike, Flyer Gotour 65.00, im Wert von ca. 2500 EUR, gestohlen wurde.

