POL-CUX: Polizei warnt vor falschen Mahnschreiben

Cuxhaven (ots) - Schockanruf erfolglos Geestland. Dem Polizeikommissariat Geestland wurde in den letzten Tagen eine neue Variante zum sogenannten Schockanruf gemeldet. Im bekannt gewordenen Fall erfolgte der Anruf angeblich vom spanischen Konsulat. Darin wurde mitgeteilt, dass die Tochter in Spanien einen folgenschweren Unfall verursacht habe und in Untersuchungshaft sitze. Es könne Kaution in Höhe von 70.000 EUR ...

