Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrer flüchtet nach Kollision mit PKW - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45307 E.-Kray:

Am Freitag (8. April) gegen 8:45 Uhr fuhr eine 37-Jährige mit ihrem blauen Nissan Qashqai auf dem Kreulichweg und beabsichtigte dort rechts auf die Schönscheidtstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der die Schönscheidtstraße -trotz vorhandenem Radweg- mittig auf der Fahrbahn im Gegenverkehr befuhr. Durch die Kollision fiel der Radfahrer zu Boden. Die PKW-Fahrerin stieg aus und bot dem Radfahrer Hilfe an. Diese lehnte er trotz Verletzung am Kopf ab und verließ die Unfallörtlichkeit. Nun sucht die Polizei den Unfallbeteiligten.

Zeugen konnten den Radfahrer wie folgt beschreiben:

- Ca. 50-60 Jahre alt - Ca. 1,80-1,85 m groß - Grauer Vollbart - Dunkel gekleidet mit grauer Wollmütze - Sprach gebrochenes Deutsch - Fuhr ein schwarzes Herrenrad

Wenn Sie Angaben zum flüchtigen Unfallbeteiligten machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell