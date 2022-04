Polizei Essen

POL-E: Essen: Falscher Wasserwerker und falscher Polizist erbeuten gemeinsam Bargeld und Schmuck - Hinweise erbeten

Essen (ots)

45138 E-Südviertel: Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall, bei dem zwei Betrüger mutmaßlich gemeinschaftlich versuchten eine Seniorin als falscher Wasserwerker und als falscher Polizist zu überlisten.

Als die 95-jährige Essenerin am Freitagnachmittag (8. April) gegen 17 Uhr mit ihren Einkäufen zu ihrer Wohnung an der Blumenthalstraße zurückkehrte, wurde sie bereits an der Haustür von einem unbekannten Mann abgepasst. Er gab sich als Wasserwerker zu erkennen und schwindelte der Seniorin vor, dringend die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen zu müssen. Hierzu schickte er die Dame in das Badezimmer und begab sich selbst für die vermeintlichen Arbeiten in die Küche.

Noch während die Essenerin im Badezimmer wartete, kam ein weiterer Mann in die Wohnung. Er stellte sich als Polizeibeamter vor und erklärte, dass es sich bei dem Handwerker um einen Betrüger handele, den er soeben überführt habe. Während der gefesselte falsche Wasserwerker ins Wohnzimmer gebracht wurde, sollte die Dame in der Küche auf weitere Einsatzkräfte warten.

Die Essenerin äußerte jedoch Zweifel an der Echtheit des Polizisten und konfrontierte ihn mit dem unechten Wappen auf seiner Jacke, welches zwei Ringe mit einer offenen Schere und nicht das nordrhein-westfälische Landeswappen zeigte. Der falsche Polizist wurde zunehmend nervös und flüchtete mit seinem Mittäter aus der Wohnung. Die beiden Betrüger erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen um den Tatort verliefen erfolglos.

Beide Männer sind nach Einschätzung der Seniorin zwischen 25 und 30 Jahre alt und haben ein südländisches Erscheinungsbild. Der falsche Wasserwerker ist zwischen 180 und 190 cm groß, sprach akzentfreies Deutsch und war zur Tatzeit dunkel gekleidet.

Der falsche Polizist ist zwischen 170 und 175 cm groß, sprach ebenfalls akzentfreies Deutsch und war dunkel gekleidet. Am Arm trug er das oben beschriebene Wappen mit zwei Ringen und einer offenen Schere.

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Betrüger geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

