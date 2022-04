Polizei Essen

POL-E: Essen: Zeugensuche nach gemeinschaftlicher Körperverletzung

Essen (ots)

45355 E-Borbeck: Am Freitagabend des 4. März attackierte eine Personengruppe von mehreren jungen Erwachsenen nach einem Wortgefecht gemeinschaftlich einen 24-Jährigen. Durch den Schlag mit einer Glasflasche erlitt er schwere Verletzungen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Angriffs.

Gegen 21:45 Uhr suchte der 24-jährige Essener mit deutscher Staatsbürgerschaft gemeinsam mit seiner Begleiterin ein Lebensmittelgeschäft an der Gerichtsstraße auf. Im Eingangsbereich des Geschäfts entwickelte sich ein verbaler Streit zwischen dem 24-Jährigen und einer Gruppe von 4-6 jungen Männern im Alter zwischen 18 und 25 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild.

Nachdem das Wortgefecht eskalierte, schlug ein Unbekannter dem Essener mit einer Glasflasche vor den Kopf, wodurch dieser zu Boden stürzte. Danach schlugen die Angreifer auf den 24-Jährigen ein, bis sich Passanten in das Geschehen einmischten.

Mit einer stark blutenden Wunde am Kopf flüchtete der Verletzte gemeinsam mit seiner Begleiterin in Richtung des Germaniaplatzes. Die Tätergruppe verfolgte das Paar noch bis zum Einsteigen in ein Taxi und beleidigte sie in vermutlich arabischer Sprache.

Der zuständige Kriminalhauptkommissar sucht nun Zeugen des Vorfalls. Insbesondere ein Ehepaar im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, das versuchte den Streit zu schlichten, kann entscheidende Hinweise zu den Ermittlungen geben.

Zeugen der gefährlichen Körperverletzung werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell