Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit hohem Sachschaden

Ilmenau (ots)

Gestern, gegen 10.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Vogelherd". Ein 83-jähriger fuhr mit seinem Honda in Richtung Bergstraße. In einer Rechtskurve kam der Mann aus ungeklärter Ursache mit seinem PKW nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Mazda, der von einem 55-Jährigen gelenkt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

