Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Tierarztpraxis- Zeugensuche

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von gestern, 18.00 Uhr bis heute Morgen, 08.00 Uhr betraten bislang unbekannte Täter widerrechtlich eine Tierarztpraxis in der Alexandrinenstraße. Um in das Gebäude zu gelangen, wurde augenscheinlich ein Fenster aufgehebelt. Der Versuch einen Medikamentenschrank in den Räumlichkeiten der Praxis zu öffnen, misslang. Die Unbekannten verursachten einen Sachschaden von ungefähr 500 Euro, entwendet wurde nichts. Zeugen werden gebeten sich unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0032113/2022) bei der Polizei Gotha zu melden. (jd)

