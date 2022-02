Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit erheblichem Sachschaden

Friedrichwerth (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 19.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1029. Hierbei fuhr eine 19-jährige Fahrerin eines Daihatsu von Friedrichswerth in Richtung Behringen und kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 19-Jährige überschlug sich mit ihrem Fahrzeug und kam auf dem Dach in einem Graben zum Liegen. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (jd)

