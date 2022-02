Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 14.20 Uhr in der Stregdaer Allee zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger war mit seinem Fahrrad in Richtung Kreisverkehr Ernst-Thälmann-Straße unterwegs, als plötzlich auf Höhe der Ziegeleistraße ein Kind die Fahrbahn querte. Der Mann bremste, verlor dabei Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er zog sich dabei Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Die Eisenacher Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0031446/2022) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell