Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Notrufmissbrauch führt zu Polizeieinsatz

Ilmenau (ots)

Ein 33-Jähriger sorgte am gestrigen Nachmittag, gegen 15.45 Uhr für einen Polizeieinsatz in seiner eigenen Wohnung. Der Mann teilte per Notruf einen Einbruch mit, wobei die Schilderung des Mannes sehr unschlüssig war. Die Beamten begaben sich dennoch zum Einsatzort und fanden zwar keine Spuren für einen Einbruch, jedoch offenbar eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Substanz wurde beschlagnahmt und den Herr erwartet nun ein Verfahren wegen Notrufmissbrauchs und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. (db)

