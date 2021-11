Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1611) Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

Nach einem Einbruch im Stadtteil Wöhrd haben Polizeibeamte am Samstag (27.11.2021) zwei Männer und einen Jugendlichen festgenommen. Das Trio steht in Verdacht, kurz zuvor in mehrere Geschäfte eingestiegen zu sein.

Die Polizei hatte gegen 01:40 Uhr auf den Einbruchsalarm eines Computergeschäfts in der Wöhrder Hauptstraße reagiert. Ein 16-Jähriger konnte noch im betroffenen Geschäft widerstandslos festgenommen werden. Er hatte Bargeld bei sich, das er offensichtlich unmittelbar zuvor entwendet hatte.

Den beiden Komplizen des Jugendlichen war zwar zunächst die Flucht gelungen, allerdings konnten diese im Rahmen der Fahndung im Umfeld des Tatorts von einer Zivilstreife ausgemacht werden und anschließend von einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost festgenommen werden. Die beiden Männer (20 und 21 Jahre alt) führten bei ihrer Festnahme eine Tasche mit Bargeld mit sich. Auch in diesem Fall dürfte das aufgefundene Geld zuvor entwendet worden sein.

Gegen die drei Tatverdächtigen wird wegen schweren Diebstahls ermittelt. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 16-jährige Tatbeteiligte aus einer Jugendbetreuungsstelle vermisst wurde. Die Polizei brachte ihn im Anschluss dorthin zurück.

Bei entsprechenden Überprüfungen konnten in der Wöhrder Hauptstraße ein weiteres Geschäft sowie ein Imbiss festgestellt werden, in die offensichtlich ebenfalls eingebrochen worden war. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung an den Tatorten und leiteten die ersten Ermittlungen gegen das mutmaßliche Einbrecher-Trio ein.

Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell