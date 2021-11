Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1609) Graffitis in Einkaufsstraße - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25./26.11.2021) beschmierten Unbekannte die Fassen von mehreren Geschäftsgebäuden in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr (Do) und 07:00 Uhr (Fr) brachten bislang unbekannte Täter an den Gebäudefassaden bzw. Schaufenstern von insgesamt acht Geschäften in der Karolinenstraße Graffitis in weißer, roter und grüner Farbe an. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Die Polizei bittet darum, dass sich Personen, die Angaben zur Tathandlung bzw. zur Identität der Verursacher machen können, unter der Rufnummer 0911 2112-3333 melden.

Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell