Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gestürzter Motorradfahrer

Ludwigswinkel, L 478 (ots)

Der 39-Jährige Motorradfahrer aus Baden-Württemberg befuhr am heutigen Tage gegen 15 Uhr mit seiner Aprilia die L478 von Eppenbrunn kommend in Fahrtrichtung Ludwigswinkel. Im Bereich einer Linkskurve verlor dieser aufgrund nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schließlich im Bereich des dortigen Grünstreifens zu Fall. Dabei erlitt dieser u.a. eine Fraktur im Bereich der Schulter bzw. des Schlüsselbeins. Zwecks weiterer Untersuchungen wurde er durch den Rettungswagen ins Pirmasenser Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Motorrad wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste bis ca. 16 Uhr teilweise gesperrt werden. I pidn

