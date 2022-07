POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter THC-Einfluss

Pirmasens (ots) - In der Zeit zwischen dem 21.07.2022 16:30 Uhr und dem 22.07.2022 16:45 Uhr wurde in der Synagogengasse insgesamt in sieben Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Entwendet wurden hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Pfandflaschen im Wert von ca. 12 EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu ...

mehr