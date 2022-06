Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Pedelec gestohlen

Lingen (ots)

In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni kam es in Lingen in der Straße Hoogenhook zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter entwendeten ein unter dem Carport abgeschlossenes weißes Pedelec der Marke "Zemo". Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell