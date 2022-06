POL-EL: Geeste - Pedelec gestohlen

Lingen (ots) - Zwischen dem 31. Mai und dem 1. Juni kam es in Lingen in der Holstenstraße zu einem Einbruch. Dabei wurde das Tor einer Garage beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die unbekannten Täter den Tatort ohne Beute. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. ...

