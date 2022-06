POL-EL: Sögel - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Papenburg (ots) - Am Donnerstag in der Zeit von 07:50 Uhr bis 08:10 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Friederikenstraße zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen grauen BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 in ...

mehr