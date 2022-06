Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Zeugen nach Unfall gesucht

Uelsen (ots)

Am 2. Juni gegen 11:55 Uhr kam es in Uelsen, Kappenberghof in der Itterbecker Straße zu einem Auffahrunfall. Als die Verursacherin aus ihrem Opel Corsa stieg, um den Geschädigten anzusprechen, fuhr dieser in Richtung Itterbeck, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugen, die Hinweise zum flüchtendem Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizei in Uelsen unter 05942-92215-0 zu kontaktieren.

