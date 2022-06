POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim in der Jahnstraße verschafft. Dabei wurde ein Fenster beschädigt und mehrere Flaschen Alkohol entwendet. Der Schaden steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

