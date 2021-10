Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Dierbach L 544 (ots)

Am 30.10.21, gegen 19.50 Uhr, kam es auf der L 544 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger PKW Fahrer befuhr die L 544 von Dierbach kommend in Richtung Kreisel Barbelroth. In der letzten Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß hierbei frontal mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. In diesem PKW befanden sich der 65-jährige Fahrer, sowie seine 57-jährige Beifahrerin. Alle Personen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht, es besteht aber keine Lebensgefahr. Beide PKW wurden durch den Zusammenstoß total beschädigt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter verständigt. Evtl. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern zu melden.

