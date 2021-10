Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schutzengel in Landau unterwegs

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind kam es am späten Samstagnachmittag in der Dresdner Straße in Landau. Ersten Ermittlungen zu Folge sprang ein 6-jähriger Junge aus Landau zwischen den am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen über die Straße und wurde von einem herannahenden PKW erfasst. Das Kind hatte Glück im Unglück. Nach ersten Angaben der vor Ort befindlichen Mediziner erlitt der Junge lediglich einen Bruch des linken Fußes. Er wurde in eine Kinderklinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Weitere Ermittlungen werden ergeben, ob die 21 Jahre alte Fahrzeugführerin zu schnell unterwegs war oder ob sich das Kind unglücklich im Straßenverkehr verhalten hat.

