Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Auto

Germersheim (ots)

Aus dem Handschuhfach und der Mittelkonsole entwendeten bislang unbekannte Täter diverse Gegenstände. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Hördter Straße in Sondernheim geparkt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist bislang unklar. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

