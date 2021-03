Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin kommt von der Straße ab (08.03.2021)

Donaueschingen (ots)

Die Kontrolle über ihr Auto verloren hat eine Fahrerin in der Nacht vom Sonntag auf Montag gegen Mitternacht auf der Bundesstraße 27 bei Donaueschingen. Eine 30-jährige kam alleinbeteiligt mit ihrem Volkswagen nach rechts von der Straße ab und rammte einen Drahtzaun am Fahrbahnrand. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

