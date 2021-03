Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendlicher fährt nicht zugelassenen Traktor ohne Führerschein (07.03.2021)

(Hüfingen) (ots)

Die Polizei hat am Sonntag gegen 14.30 Uhr einen Oldtimer Traktor ohne Kennzeichen auf einem Fahrradweg bei Hüfingen kontrolliert. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass die 50-jährige Besitzerin in Begleitung eines 17-jährigen eine Testfahrt mit dem restaurierten Traktor "Porsche 180" machte. Zwar saß bei der Kontrolle die Frau am Steuer, jedoch hatten die Polizeibeamten kurz vor der Kontrolle einen Fahrerwechsel beobachten können. Da der 17 Jährige keinen Führerschein hat, muss er mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Die Halterin wird wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

