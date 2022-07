POL-PDPS: Diebstahl einer Deko-Eisfigur

Thaleischweiler-Fröschen (ots) - Am 22.07.22 in den frühen Morgenstunden kam es in Thaleischweiler-Fröschen nahe der L 474 zu einem Verkehrsunfall nahe eines Feldes, wobei ein 58-jähriger Fahrer mit seinem 26-jährigen Beifahrer in einem grauen Ford ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers vom Weg abkam und so Sachschaden an einem Ablaufgitter in Höhe ...

