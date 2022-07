Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss i.V.m. Verkehrsunfallflucht

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am 22.07.22 in den frühen Morgenstunden kam es in Thaleischweiler-Fröschen nahe der L 474 zu einem Verkehrsunfall nahe eines Feldes, wobei ein 58-jähriger Fahrer mit seinem 26-jährigen Beifahrer in einem grauen Ford ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers vom Weg abkam und so Sachschaden an einem Ablaufgitter in Höhe von ungefähr 500 Euro verursachte. An seinem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Das Fahrzeug wurde erst wenige Stunden später gegen 11.00 Uhr durch Unbeteiligte gesehen und der Polizei gemeldet. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Da die Atemalkoholkonzentration knapp über 1,1 Promille betrug, wurde der Fahrer zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Diesen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht sowie aufgrund eines Verkehrsunfalles unter Alkoholeinfluss. Seinen Führerschein musste der Fahrer auch vorerst ab-geben. |piwfb

