POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 21.07.2022, 06:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Lanzstraße 5. SV: Ein bislang unbekannter Pkw - nach Spurenlage ein weißer Ford-Fiesta - beschädigte beim Befahren der Lanzstraße aus Richtung Kino-Kreisel kommend einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Honda-Jazz am linken Außenspiegel und am Fahrerfester und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Die Unfallzeit steht aufgrund der Aussage eines "Knallzeugen", der Fahrzeugtyp des Geflüchteten aufgrund der Auswertung der am Unfallort zurückgebliebenen Kunststoffteile des Fluchtfahrzeugs fest.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Unfallflucht. |pizw

