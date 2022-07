POL-PDPS: Trunkenheit im Straßenverkehr; Auffinden einer geringen Menge Amphetamin

Pirmasens (ots) - Zwischen dem 13.07. und 18.07.2022 wurden aus einer Garage im Pirmasenser Weg ein grünes Pedelec der Marke Ghost und ein grünes Pedelec der Marke Cannondale im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro entwendet. Der oder die Täter brachen an der Garage ein Fenster auf und gelangten so in diese hinein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer ...

