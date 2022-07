Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrten mit E-Scooter

Pirmasens (ots)

Am 22.07. gegen 01:30 Uhr wurde in der Arnulfstraße durch eine Funkstreife ein 26-jähriger Fahrer eines E-Scooters festgestellt und anschließend auf einem unbefestigten Parkplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 26-jährigen Anzeichen auf Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Während der Kontrolle des 26-jährigen fuhr aus einer auf dem Parkplatz anwesenden Personengruppe die vermeintliche 24-jährige Besitzerin des E-Scooters mit diesem in die Arnulfstraße und über die Winzlerstraße zurück auf den Parkplatz, nachdem eine weitere Funkstreife die Verfolgung aufgenommen hatte. Im Rahmen einer Kontrolle konnten auch bei ihr Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Sowohl dem 26-jährigen als auch der 24-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren lag für den E-Scooter keine gültige Versicherung vor. Dieser wurde sichergestellt, da kein eindeutiger Eigentumsnachweis vorgelegt werden konnte. Die Ermittlungen dauern an. |pd ps

