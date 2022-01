Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Dieseldiebstahl in Hohnhorst

Hohnhorst (ots)

(He.) Unbekannte Diebe stahlen in Hohnhorst. auf der Hauptstraße, in der Zeit von Mittwoch, 16:45 Uhr auf Donnerstag 07:30 Uhr, ca.500 Liter Dieselkraftstoff und diverse Gerätschaften aus einem Container. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf mindestens 1000 Euro. Die Täter müssten mit einem Fahrzeug den Diebstahl begangen haben, deshalb bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 05723/94610.

