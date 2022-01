Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ladendieb flüchtet mit Ware

Haste (ots)

(He.) Gestern (13.01.22) um 13:05 Uhr entwendete ein Ladendieb bei einem Discounter in Haste Lebens- und Genussmittel. Der derzeit unbekannte Dieb entwendete Backwaren, Zigarillos und alkoholische Getränke. Eine aufmerksame Kassiererin bemerkte den Diebstahl und lief noch hinter dem flüchtenden Täter her, dieser konnte sich jedoch ohne erkannt und gefasst zu werden entfernen. Der Dieb flüchtete über den Parkplatz des Discounters, in der Ortsmitte von Haste, in Richtung Bahnhof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 05723/94610.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell