POL-PDPS: Unfallflucht im Bereich der L 485

Lemberg/Langmühle (ots)

Ein 50- jährige PKW Fahrer befuhr am Mittwoch, den 20.07.2022, gegen 18:47 Uhr, mit seinem schwarz-weißen VW Multivan die L 485 von der Langmühle kommend in Fahrtrichtung Glashütte. Im Kurvenbereich kam ihm ein, mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit fahrendes Motorrad, auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der VW-Fahrer nach rechts aus und fuhr in die Böschung. Hierdurch kippte sein Fahrzeug um und blieb letztendlich mitten auf der Fahrbahn liegen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Kradfahrer, welcher noch eine Bremsung durchführte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fluchtfahrzeug und der Flüchtige konnte wie folgt beschrieben werden: Es handelte sich um eine schwarze, vollverkleidete Rennmaschine, mit Doppelscheinwerfer. Der oder die Fahrerin trugen einen roten Helm und hatte eine normale Statur.

Nähere Hinweise zu dem Unfallverursacherliegen noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

