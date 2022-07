Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Waldbrände im Dahner Felsenland

Nothweiler (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es im Laufe des Tages zu drei Waldbränden im Bereich Nothweiler und Rumbach. Zuerst wurde um 10:15 Uhr ein ca. 25 m2 großes, brennendes Waldstück, ca. 50m oberhalb der K46, mittig zwischen Nothweiler und der St. An-na-Kapelle an der Einmündung zur L478, gemeldet. Danach kam es gegen 16:21 Uhr zu einem Brandausbruch im Waldgebiet zwischen dem "Mäuerle" und der "Dennerhalde", die sich ebenfalls oberhalb der K46 zwischen Nothweiler und der Einmündung L478/K46 befinden. Hier wurden ca. 50 m2 Waldfläche in Mitleidenschaft gezogen. Ein weiteres Waldstück von etwa 10 m2 stand gegen 19:43 Uhr zwischen Rumbach und der Einmündung zum Flugplatz Söller in Flammen. Durch das schnell und professionelle Einschreiten der Feuerwehren konnten die Brände unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich Ursache und Schadenshöhe, übernommen. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dahn unter der Telefonnummer 06391-916-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

