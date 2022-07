POL-PDPS: Bronzeengel von Grabstätte entwendet

Busenberg (ots) - Am Samstag, 16.07.2022, gegen 17.50 Uhr beschädigte eine 50-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem PKW beim Wenden in der Teichstraße in Busenberg einen dortigen Zaun und entfernte sich anschließend von der Unfall-stelle. Der Schaden dürfte im unteren dreistelligen Eurobereich liegen. Die Fahrerin konnte ermittelt werden. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv und erbrachte eine ...

