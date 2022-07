POL-PDPS: Ungesicherte Ladung landet auf Windschutzscheibe

Bechhofen (ots) - In der Zeit von Montag, dem 18.07.2022, 21:30 Uhr, bis Dienstag, 19.04.2022, 00:30 Uhr, wurden von einem schwarzen Opel Tigra, welcher in Bechhofen in der Hochstraße geparkt war, beide Kennzeichen mit der Ortskennung von Kaiserslautern (KL) entwendet.|pizw Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: 06332-976-0 www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion Pirmasens Pressestelle Telefon: 06331-520-0 ...

mehr