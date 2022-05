Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Falscher Alarm in Brennerei

Dornhan-Weiden (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam am Donnerstag um die Mittagszeit in einer Brennerei in einem Gebäude "Im Dorf". In einer Produktionshalle wurden Reinigungsarbeiten durchgeführt, wodurch ein Brandmelder auslöste. Ein Schaden entstand nicht. Die Feuerwehr kam mit 28 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Nachdem von der Wehr und der Polizei der falsche Alarm überprüft wurde, konnte der Einsatz auch schnell wieder beendet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell