POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Seniorinnen fahren sich im Schlammloch fest - Polizei hilft

Sulz-Mühlheim (ots)

Zwei Seniorrinnen haben sich am Mittwochnachmittag an die Polizei gewandt, weil sie sich verfahren hatten und mit ihrem Auto zwischen Mühlheim und Sulz im Morast stecken blieben. Verzweifelt wandten sie sich an die Polizei, weil sie sich nicht mehr zu helfen wussten. Die Beamten des zuständigen Polizeireviers Oberndorf mussten sie nach dem Hilferuf allerdings zuerst auf einem Wald- und Wiesenweg zwischen der Fischinger Straße nach Sulz ausfindig machen. Die letzten Hundert Meter auch zu Fuß, weil in dem unwägbaren Gelände auch der Dienstwagen drohte stecken zu bleiben. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich, den Renault der Seniorinnen aus dem Kreis Freudenstadt wieder auf einen befestigten Weg zu bugsieren. Wie es im Polizeiprotokoll heißt, haben die Damen anschließend "überglücklich" den Heimweg angetreten. Hintergrund für das Missgeschick war, dass sie Brückenbaustelle nach Fischingen umfahren wollten, aber bei der Wegbeschreibung, die sie kurz zuvor erhielten, sich ein Fehler einschlich.

