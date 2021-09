Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrerin überschlägt sich mit Leihwagen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Mittwochnachmittag (01.09., 16.30 Uhr) befuhr eine 30-jährige Frau aus Essen mit einem VW die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Schloßstraße. Dabei kollidierte sie mit der rechten Fahrzeugseite mit einen am Straßenrand geparkten BMW. Durch den Zusammenstoß kam die Fahrerin eines Leihwagens von der Straße ab und überschlug sich mit dem Pkw.

Die 30-Jährige verletzte sich leicht. An dem Pkw entstand hoher Sachschaden. Ebenso an einem angrenzenden Baum. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 20000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell