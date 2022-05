Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Vereinsheim: Zeugen in Schauenburg gesucht

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Vereinsheim eines Sportvereins in Schauenburg-Elgershausen eingebrochen. Die Täter hatten es offenbar auf Wertsachen abgesehen, wurden aber nicht fündig und machten somit keine Beute. Mit ihrem rabiaten Vorgehen richteten sie allerdings einen Schaden von rund 3.000 Euro an. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo ermitteln in diesem Fall und suchen nach Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Wie die am Tatort im Saalweg eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich die Tat in der Zeit zwischen Dienstagabend, 22:45 Uhr, und Mittwochmorgen, 8:30 Uhr, ereignet. Die Täter hatten mit unbekanntem Werkzeug eine Tür aufgehebelt und waren so in das Vereinsheim gelangt. Dort brachen sie auf ihrer Suche nach Wertsachen eine weitere Tür und einen Schrank auf. Auch die Türen zu den Abstell- und Lagerräumen der verschiedenen Sparten wurden von den Einbrechern gewaltsam geöffnet. Wann genau in der Nacht der Einbruch stattfand und in welche Richtung die Täter flüchteten, ist bis dato noch unklar.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell