Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheibe mit Steinvogel eingeschlagen: Mann verjagt Einbrecher im Vorderen Westen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht gegen 4:45 Uhr in das Gebäude eines Kulturvereins in der Friedrich-Ebert-Straße, gegenüber der Stadthalle, eingebrochen. Dabei gingen die Täter rabiat vor und schlugen mit einem im Außenbereich stehenden Steinvogel den Glaseinsatz einer Terrassentür ein. Durch das Scheibenklirren war ein im Untergeschoss schlafender Mann aufgeschreckt worden. Offenbar weil er laut schreiend nach oben ging, wurden die Einbrecher verjagt. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung der alarmierten Polizei fehlte von ihnen bereits jede Spur. Wie sich bei der Tatortaufnahme der Beamten des Kriminaldauerdienstes herausstellte, waren die Täter über die aufgebrochene Terrassentür in das Gebäude eingestiegen und hatten blitzschnell Geld aus einem Portemonnaie im Thekenbereich gestohlen, bevor sie gestört wurden.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht etwas Verdächtiges im Bereich des Tatorts gesehen oder gehört haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell