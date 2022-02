Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Ortung leitet Polizei + Auto erfasst Fußgängerin + Einbruch in Wetzlar + Kennzeichendiebe schlagen zu +

Dillenburg (ots)

Haiger: Frau von Pkw erfasst -

Mit leichten Verletzungen überstand eine Fußgängerin den Zusammenstoß mit einem Pkw. Die 45-Jährige überschritt gestern Abend (16.02.2022) bei Grünlicht den Fußgängerüberweg über die Straße "Hinterm Graben". Beim Abbiegen von der Mühlenstraße auf die Straße "Hinterm Graben" übersah der 71-jährige Fahrer eines Mitsubishi die Haigererin und stieß mit ihr zusammen. Die Haigererin klagte an der Unfallstelle über Schmerzen an einem Knie. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Der ebenfalls aus Haiger stammende Unfallfahrer blieb unverletzt.

Dillenburg: Betrunken gestürzt / Mobilfunkortung leitet Einsatzkräfte -

Heute in den frühen Morgenstunden (17.02.2022) mussten Einsatzkräfte einen 64-jährigen Dillenburger aus einer hilflosen Situation befreien. Da er nicht angeben konnte wo er sich aufhielt, musste die Polizei sein Handy orten lassen. Gegen Mitternacht meldete sich der Dillenburger und gab an, gestürzt und in eine Böschung gefallen zu sein. Er sei nicht in der Lage sich selber zu befreien, so der 64-Jährige. Er erklärte, dass er eine Feier in Herborn besucht und diese stark betrunken verlassen habe. Zudem habe er einen Filmriss und könne seinen Aufenthaltsort nicht benennen. Er müsse sich demnach zwischen Herborn und Dillenburg befinden. Eine Ortung seines Handys gab den Einsatzkräften lediglich Informationen über den eingebuchten Mobilfunksendemast in Dillenburg und den Abstrahlwinkel. Sein Mobilfunktelefon verfügt über keine smarten Funktionen, so dass eine genaue Ortung über die GPS-Daten nicht möglich war. Aus seiner Lage heraus war es ihm offensichtlich nicht möglich markante Orientierungspunkte zu benennen. Er beschrieb seinen Aufenthaltsort als einen extrem steilen Hang, erkannte eine Straßenlampe und ein Gebäude, dass einem Schulgebäude ähnelte, konnte jedoch keine weiteren Angaben, wie zum Beispiel zu Bahngleisen oder einer Straße, machen. Durch lautes Rufen gelang es dem Dillenburger letztlich sich gegenüber den Einsatzkräften bemerkbar zu machen. Er steckte in einem Gebüsch an einem Steilhang zwischen der Wilhelm- und der Rehgartenstraße fest. Er war von der Rehgartenstraße bzw. vom Fußweg unterhalb des Schlossberges aus den Hang in Richtung Wilhelmstraße heruntergepurzelt. Eine Rettungswagenbesatzung nahm den leicht unterkühlten Dillenburger gegen 04.45 Uhr in Obhut und brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Wetzlar: Wohnungseinbrecher erbeuten Bargeld -

Auf Beute aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatten es Diebe in der Garbenheimer Straße abgesehen. Zwischen Mittwochabend (16.02.2022), gegen 21.15 Uhr und Donnerstag (17.02.2022), gegen 06.15 Uhr, drangen die Täter über ein Fenster in die Wohnung ein und durchwühlten Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlen rund 150 Euro Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter im genannten Zeitraum beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Nummernschild verschwunden -

In der Straße "Am Dillufer" schlugen gestern (16.02.2022) Kennzeichendiebe zu. Zwischen 07.10 Uhr und 13.30 Uhr griffen sich die Täter das Versicherungs-Kennzeichen "315KTE" eines in Höhe der Hausnummer 40 geparkten Rollers. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Nummernschildes nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

