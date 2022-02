Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: BMW beschädigt und geflüchtet + Tür aufgebrochen und Laser-Nivelliergerät gestohlen + Handtaschendieb unterwegs + Kratzer in Mercedes

Dillenburg (ots)

Driedorf- BMW beschädigt und geflüchtet

Rund 800 Euro wird die Reparatur an einem 3-er BMW kosten, den ein Unbekannter zwischen dem 09.02.2022 und 10.02.2022 hinterließ. Der weiße 3-er Touring stand am linken Fahrbahnrand in der Marktstraße, als ein Unbekannter das Fahrzeug an der Stoßstange vorne rechts beschädigte. Der Unfallfahrer, der den BMW offensichtlich zwischen 20:00 Uhr und 11:00 Uhr beschädigte, flüchtete ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Dalheim: Tür aufgebrochen und Laser-Nivelliergerät gestohlen

Bereits zwischen dem 04.02.2022, 20:00 Uhr und dem 07.02.2022, 06:00 Uhr brachen Unbekannte eine Bautür auf der Baustelle des Kinder- und Familienzentrums im Berliner Ring auf. Sie beschädigten den frisch eingebauten Estrich und stahlen ein Laser-Nivelliergerät. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Dutenhofen: Handtaschendieb unterwegs

In einem unbeobachteten Moment griff sich ein Unbekannter die Geldbörse aus der Handtasche einer 79-Jährigen im Globus-Handelshof. Die Seniorin hatte die Tasche am Einkaufswagen befestigt. Der Dieb ließ das Portemonnaie auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Industriestraße zurück. Bankkarten und Bargeld hatte er herausgenommen. Die 79-jährigen Dame konnte sich in diesem Zusammenhang an einen Mann erinnern, der sie zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr ansprach und ablenkte. Offenbar nutzte der Unbekannte den Moment der Ablenkung, um die Geldbörse zu stehlen. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Wem ist der rund 170 cm große, grau gekleidete Mann aufgefallen? Wer kann Hinweis zu dem unbekannten Dieb geben? Wem ist der Mann aufgefallen, als er sich des Portemonnaies entledigte? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahnau-Atzbach: Kratzer in Mercedes

Unbekannte zerkratzten offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen GLC 250. Der Benz parkte zwischen 19:00 Uhr am Sonntag (13.02.2022) und 02:00 Uhr am Montag (14.02.2022) am Straßenrand im "Waldweg". Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

