POL-KS: Verkehrsunfallstatistik 2021 für Nordhessen - Polizeipräsident Konrad Stelzenbach: "Zahl der Toten und Schwerverletzten in Nordhessen deutlich gesunken"

Kassel (ots) - Baunatal (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Dienstag sind bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim eines Sportvereins in Baunatal-Rengershausen eingebrochen. Auf was es die Einbrecher abgesehen hatten, ist nicht bekannt, denn sie gingen nach bisherigen Erkenntnissen leer aus. Dafür richteten sie mit ihrem brachialen Vorgehen einen Schaden ...

mehr