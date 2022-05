Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutter und zwei Kinder beim Sturz aus umgekippter Pferdekutsche verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Nordshausen:

Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es gegen 17 Uhr im Kasseler Stadtteil Nordshausen zu einem Unfall mit einer Pferdekutsche, bei dem eine 47-Jährige und ihre beiden Kinder, ein achtjähriges Mädchen und ein sechsjähriger Junge, verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten sie aber keine schweren Verletzungen erlitten.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war die Frau aus Kassel mit den Kindern in der von einem Pferd gezogenen Kutsche auf einem Feldweg zwischen der Korbacher Straße und dem Pangesweg unterwegs. An einer Steigung kippte die einachsige Kutsche aus bislang ungeklärter Ursache nach hinten, wodurch die 47-Jährige und die beiden Kinder herausfielen und auf den Feldweg stürzten. Neben der Mutter und dem Sechsjährigen, die Verletzungen am Kopf erlitten, zog sich die Achtjährige leichte Verletzungen zu. Alle drei Familienmitglieder wurden von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Pferd lief anschließend samt Kutsche noch etwa 200 Meter weiter auf dem Feldweg, wo aufmerksam gewordenen Passanten das Tier einfangen konnten. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell