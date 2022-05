Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Keller-Einbrecher erbeuten Fahrräder und hochwertiges Pedelec: Zeugen in Heckershäuser Straße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Zu mehreren Kellereinbrüchen in zwei Mehrfamilienhäusern in der Kasseler Heckershäuser Straße, nahe der Ziegenhainer Straße, wurden Beamte des Polizeireviers Nord am gestrigen Dienstag gerufen. Die bislang unbekannten Täter hatten es dabei auf dort abgestellte Fahrräder und ein Pedelec abgesehen, die sie entwendeten. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die aufnehmenden Polizisten berichten, hatte sich zunächst am gestrigen Morgen eine Hausbewohnerin gemeldet, nachdem sie den Diebstahl ihres Fahrrads des Herstellers Axess und zweier Spielkonsolen bemerkt hatte. Wie die Täter in das Haus und den Kellerraum eingedrungen waren, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Offenbar ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag waren die Kellerräume des Nachbarhauses das Ziel derselben unbekannten Einbrecher. Dort stahlen sie zwei Fahrräder der Marken Cube und Haibike sowie ein hochwertiges Pedelec des Herstellers KTM. Der Gesamtwert aller gestohlenen Räder, von denen bisher jede Spur fehlt, beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise zu den Einbrüchen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

