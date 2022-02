Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht auf A61 führt zu hohem Sachschaden - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Sonntag gegen 09:30 Uhr verursachte ein/e unbekannte/r Fahrzeugführer/in auf der A 61 in Hockenheim einen Verkehrsunfall und ging hiernach flüchtig. Eine 69-Jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Mercedes-Benz die rechte Fahrspur auf der A 61 in Richtung Autobahndreieck Hockenheim. Ein/e unbekannte/r Fahrzeugführer/in überholte sie rechts auf dem Beschleunigungsstreifen an der Autobahnauffahrt Hockenheim und scherte, ohne Rücksicht zu nehmen, auf die Fahrbahn der 69-Jährigen ein. Die 69-Jährige versuchte einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu vermeiden, indem sie nach links auswich. Hierbei kollidierte sie mit der Leitschutzplanke. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000,- EUR. Die 69-Jährige wurde durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Hinweise auf die/den Unfallverursacher/in liegen derzeit nicht vor.

Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, unter der Telefonnr: 06227/35826-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell