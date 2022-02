Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Nachbar verhindert Einbruch - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Abend des 13.02.2022 gegen 19:30 Uhr wurde ein Anwohner in der Schriesheimer Straße auf ein lautstarkes Geräusch aufmerksam. Als der Bewohner daraufhin aus seinem Fenster schaute, wurde er Zeuge eines versuchten Einbruchs. Zwei unbekannte männliche Personen hatten versucht, über die Terrassentür unberechtigt in das gegenüberliegende Wohnhaus einzudringen. Als sich die beiden Eindringlinge den Beobachtungen des Nachbarn Gewahr wurden, brachen sie prompt ihr Vorhaben ab. Die unbekannten Personen flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Eine durch das zuständige Revier umgehend eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern geben können, wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621 / 174 - 4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell