POL-LDK: Messtechnik überprüft Lkw-Durchfahrtsverbote und Tempolimit auf der Taubensteinbrücke der B49 bei Wetzlar

Wetzlar - B 49: Seit dem 02.12.2021 sind auf der Taubersteinbrücke in Wetzlar zwei sogenannte "Enforcement-Trailer" im Betrieb. Die Geschwindigkeitsmessanhänger überwachen neben der Einhaltung des dort geltenden 60 km/h-Tempolimits auch das Durchfahrtsverbot für Lkw über 3,5 Tonnen.

Taubensteinbrücke für Lkw über 3,5 Tonnen gesperrt

Die Bundesstraße 49 führt in Wetzlar in Höhe Einkaufszentrums Forum über die Taubensteinbrücke, die aktuell saniert wird. Während der Bauarbeiten fielen Risse an dem Bauwerk auf, aufgrund derer Hessen Mobil ein Durchfahrtsverbot für Lkw über 3,5 Tonnen erließ. Seit dem 19.11.2021 ist es dem Schwerverkehr nicht mehr erlaubt die Taubensteinbrücke zu befahren. Der Ausschluss des Schwerverkehrs und das Tempolimit dienen der Entlastung des Brückenbauwerks und verhindern in der Folge weitere Beschädigungen.

Weiträumige Umleitungsstrecke für Brummifahrer

Umleitungen sind für den Verkehr aus Limburg an der Anschlussstelle Wetzlar-Dalheim und aus Gießen an der Anschlussstelle Wetzlar-Ost eingerichtet. Die Umleitungsstrecke führt über die A 45, am Wetzlarer Kreuz auf die A 480 und von dort über die B 277 zurück auf die B 49.

Auf Durchfahrts- und Geschwindigkeitsverstöße folgen Anzeigen

Am Donnerstag vergangener Woche nahmen Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill die beiden Enforcement-Trailer von Hessen Mobil in Empfang. Die Verkehrsüberwacher bauten die Geschwindigkeitsmessanhänger in beide Fahrtrichtungen an der Taubensteinbrücke auf. Die Polizei übernimmt die Auswertung und den Betrieb der Anlagen. Zusätzlich zur Erfassung von Geschwindigkeitsüberschreitungen jenseits der erlaubten 60 km/h, ist die Technik in der Lage die Größe der erfassten Fahrzeuge zu erkennen und die verbotene Durchfahrt eines Lkw mittels eines Beweisfotos zu dokumentieren. Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot von Lkw und das Tempolimit leiten die Ermittler an die Bußgeldstelle in Kassel weiter.

Zudem planen die Verkehrsüberwacher des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill in unregelmäßigen Abständen Verkehrskontrollen im Bereich der Taubensteinbrücke, um diejenigen Brummifahrer, die sich nicht an das Durchfahrtsverbot halten, direkt mit dem Verstoß zu konfrontieren.

